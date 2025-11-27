強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了

生活中心／彭淇昀報導

明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。

粉專預估下週二起南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署指出，週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅恆春半島有零星短暫雨，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約13-15度，高溫部分，宜花24-25度，西半部及台東26-30度。週日（30）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。

氣象粉專「氣象報馬仔」提到，北部及東北部地區今明2天都會有冷的感覺；中南部地區白天偏暖，日夜溫差大，且明起雲量明顯減少，週休假期白天氣溫回暖，惟當西半部及較空曠地區轉晴，易發生明顯輻射冷卻效應，清晨低溫預測14-17度，中南部更會出現10度左右的日夜溫差。

粉專提醒，預期下週二（2日）起南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。

氣象署表示，下週一（12/1）開始東北季風稍增強，下週二至日（2至4日）仍持續受東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦；氣溫方面，預測中部以北、宜蘭及金馬低溫約17-20度、北部、宜花及澎湖高溫約23-24度。

