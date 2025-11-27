強冷空氣下週殺到「強度探冷氣團」 日夜溫差達10度

近期東北季風為北台灣帶來有感濕冷，類似天氣將持續到本週末，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，12月起將有1波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團等級，可能出現今冬最有感降溫。

北方乾冷空氣偏強，南下期間卡住南方暖濕水氣。（圖／翻攝自Facebook@氣象報馬仔）

氣象粉專「氣象報馬仔」在臉書表示，由於目前北方有較強的乾冷空氣南壓，南海到巴士海峽的暖濕水氣卡在巴士海峽南側，無法有效北抬，導致中高層水氣被推到台灣附近時，明顯削弱其強度，剩下較淺層的雲帶通過，因此東北季風仍主導台灣天氣，基隆、宜花東地區與各山區28日將有短暫陣雨，高屏地區也有零星降雨，且恆春半島雨勢更多一些。

廣告 廣告

溫度方面，北部、東北部地區在28日至29日整天較冷，中南部日夜溫差大且白天偏暖。週末期間雲量減少，西半部及其他空曠地區可望放晴，但需注意明顯輻射冷卻效應，清晨低溫約14度至17度，白天起略為回暖，不過中南部也要注意日夜溫差幅度達10度。

此外，下波冷空氣預計12月2日晚間起南下，強度可能上看大陸冷氣團等級，也有機會成為今冬最有感的降溫，呼籲早出晚歸的民眾和長者做好禦寒措施。

延伸閱讀

慟！香港惡火傷亡人數再上修 55死72傷「15人生命垂危」

港女大生淚憶火災瞬間！聽到媽媽電話裡「尖叫一聲」失聯

慟香港宏福苑大火釀傷亡 周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA