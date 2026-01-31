強冷空氣今晚報到！北台灣濕冷低溫探13度 高山有望下雪

新一波強冷空氣預估今(31)晚報到，天氣將越晚越冷。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 告別了好天氣，新一波強冷空氣預估今(31)晚報到，天氣將越晚越冷。氣象粉專「林老師氣象站」指出，由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，北台灣今晚到明晨最低溫下探13度，3千公尺高山有機會下雪，最冷時間會落在明日至2月3日清晨，強度大陸冷氣團等級。

「林老師氣象站」指出，新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷；由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，尤其是迎風面。目前評估，今晚至明晨，台灣中部以北及宜蘭地區最低溫普遍在攝氏13至15度之間，而南部及花東地區則在攝氏15至19度。

根據今晨最新模擬結果顯示，最冷時間會落在明日至2月3日清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以先濕冷、後轉乾冷的型態為主。

另一方面，若溫度與水氣條件配合，今晚起，中部以北及宜蘭、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，前往高山追雪時，請多留意道路結冰及路面濕滑情形。

