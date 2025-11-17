強冷空氣今晚報到！這2天恐急凍13度 溫度趨勢一圖看懂

生活中心／彭淇昀報導

今（17）日東北季風逐漸增強，午後出現短暫降雨，溫度也逐漸下降，預估這波將是入秋以來最強的一波冷空氣，全台降溫有感。氣象粉專「天氣風險」PO出一張未來溫度趨勢圖，週三晚間至週四清晨為最凍時刻，屆時中部以北空曠地區下探13度。

週三入夜至週四清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15–16度，空曠地區13度以下。（圖／翻攝自天氣風險臉書）

天氣風險表示，明（18）日中高層短波槽持續自台灣以北通過，底層東北季風仍偏強，但水氣逐漸減少，下半天到晚間明顯趨緩。降雨量與範圍比今日縮小，主要落在新竹以北至大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮，晚間進一步集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，溫度再下降，苗栗以北至宜蘭白天高溫約18–20度，中部及花東23–25度，南部仍有26–28度以上，南北溫差明顯。明晚至週三（19日）清晨中北部及東北部低溫15–17度，空曠地區約13–15度；南部與花東都市低溫17–19度，空曠地區15–17度，中部以南日夜溫差大。

天氣風險指出，週三西風短波槽持續東移，晚間後才完全通過台灣以北，台灣逐漸進入槽後位置，水氣再減少，降雨集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，多為局部短暫陣雨；桃竹與花蓮多雲或陰，更南部地區多雲到晴。

氣溫方面，東北季風強度大致維持，苗栗以北至宜蘭白天高溫仍僅17–19度，中部及花東高溫20–23度，南部降至24–27度。週三晚至週四（20日）清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15–16度，空曠地區13度以下；南部及花東都市低溫16–18度，空曠地區約15度，有輻射冷卻的地方更低。

天氣風險提到，週四至週六（22日）大陸冷高壓中心未明顯出海，底層續受東北季風影響，但風速逐漸減弱，中高層轉為槽後較乾空氣。迎風面北部、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其他地區多為有陽光的穩定天氣，但偶有中高層雲系通過。氣溫自週四白天起緩升，並一路回升到週末（22–23日），白天明顯變暖；不過夜間清晨回升較慢，郊區受輻射冷卻影響，週末各地空曠區仍可能僅17–20度，日夜溫差依然偏大。

