強冷空氣來了！北台灣越晚越冷 明後天下探12°C

【高沛生／綜合報導】今水氣達最高峰，東北季風明顯增強，北台灣高溫較昨驟降 7 至 8°C，體感整天濕涼。氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，基隆北海岸、大台北及宜蘭為主要雨區，並有局部較大雨勢；中層水氣在今晚起逐漸減少，但氣溫持續下探，今夜至明晨將是最冷時段。吳德榮也提醒，北台愈晚愈冷，今起 3 天溫度皆顯著偏低。

根據氣象署分析，受東北季風與華南中層水氣影響，北台灣全天濕涼，基隆北海岸、大台北及宜蘭雨勢明顯，桃園、新竹、苗栗、花東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨。中部以北 3,500 公尺以上高山不排除出現零星降雪；中部、南部平地雲量增多，但相對仍較穩定。

在溫度方面，中部以北及東半部明顯降溫，北台灣高溫僅 19 至 21°C，中部及花東約 22 至 24°C，南部仍可達 27°C，南北溫差大，提醒南來北往民眾注意調整衣物。今夜至明晨氣溫將降至最低，西半部及東北部低溫僅 14 至 16°C，花東約 18°C，沿海空曠與近山區平地恐再更低。

離島部分：澎湖 18 至 22°C 陰時多雲；金門 14 至 19°C 多雲短暫雨；馬祖 13 至 17°C 晴到多雲。

由於東北風偏強，氣象署持續發布「陸上強風特報」。今晨至週四晚間，新北、桃園、竹竹苗、中彰投、雲嘉南、屏東、台東（含蘭嶼綠島）、澎湖、金門、馬祖局部地區可能出現平均風 6 級以上、陣風 8 級以上，戶外請務必注意安全。

中央大學大氣系副教授吳德榮在「洩天機教室」表示，今東北季風強勁，北部、東半部有局部雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下使北台愈晚愈冷。他指出，各地溫度今日皆明顯下滑，北部將從 21°C 掉至 13°C，中部 15 至 26°C，南部 16 至 29°C，東部 15 至 26°C。

明日及週五水氣減少，北部多雲，中南部晴朗，東半部仍有局部短暫雨。明、後兩天清晨苗栗以北平地最低溫約 12°C，台北站約 15°C。雖然此次冷空氣未達「大陸冷氣團」標準，但連續三天北台轉冷，加上輻射冷卻效應，清晨仍會偏冷。

週六、下週日東北季風減弱，水氣續減，迎風面東半部仍偶有局部短暫雨，白天氣溫逐日回升。下週一東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率提高，氣溫略降；下週二季風稍減弱，水氣減少，迎風面雨勢縮小。

另根據最新 ECMWF 系集模式，週末前後菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機率，未來若生成颱風，路徑仍偏向菲律賓中部並西進南海，與日前「天琴」類似，研判對台無威脅。

週三氣溫驟降，各地雲量多；周四清晨最冷。中央氣象署

今(3日)晨雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波增多。中央氣象署

