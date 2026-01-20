強冷空氣來襲！合歡山「高海拔路段」17時起預警性封閉

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山高海拔路段易結冰，導致車輛打滑。 圖：公路局／提供

[Newtalk新聞] 強冷空氣南下，北部地區明顯轉冷。氣象署預估，這波強烈大陸冷氣團最冷時間段將落在21至23日，屆時中部以北地區低溫有機會下探10度以下。對此，交通部公路局宣布，考量道路安全，今(20)日傍晚17時起，將針對合歡山翠峰至大禹嶺路段，及武嶺至松雪樓路段實施預警性封閉，其中武嶺至松雪樓路段還會實施「雙向封閉」管制。

根據中央氣象署最新氣象情資顯示，受強冷空氣南下影響，合歡山高海拔地區夜間溫度在冰點上下，路面易結冰。考量用路人安全，公路局宣布自今天傍晚17時起，將針對台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉措施，車輛只出不進。

公路局說明，由於台14甲線武嶺至松雪樓路段道路格外崎嶇蜿蜒，車輛易打滑或擦撞邊坡。對此，公路局將在今天傍晚17時起，針對合歡山武嶺至松雪樓路段實施「雙向封閉管制」措施，禁止車輛通行，直到明(21)日上午7時之後，公路局才會考量天候狀況，宣布是否開放車輛通行管制路段，或是限制車輛須加掛雪鍊才能通行。

公路局表示，高山天氣變化大，用路人冬季行駛高海拔路段時，應隨車攜帶雪鍊，並隨時關注道路管制情形。

