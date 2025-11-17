強冷空氣南下！鄭明典曬圖「雲街」現蹤 今晚急凍19度

中央氣象署預報，今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。前氣象局長鄭明典分享最新真實色影像雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。

紅色小箭頭所指處，就是一道比較顯著的冷空氣前緣。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

鄭明典在臉書上解釋，經過觀察記錄，當冷空氣流經暖水面時，水面會蒸發出水氣並凝結成一小點一小點的積雲，這些積雲受風場的影響下，逐漸排列成「雲街」結構。因此，透過衛星雲圖可判斷冷空氣流過的範圍，也能找到冷空氣的前緣位置。

鄭明典指出，圖中紅色小箭頭所指的界面，應該就是一道較為顯著的冷空氣前緣，他進一步表示，因為是動態過程，透過動畫觀察這類變化會更清楚。

廣告 廣告

根據中央氣象署表示，今天東北季風增強，將是入秋以來最強的一波冷空氣抵達台灣。北台灣氣溫率先開始下滑，天氣越晚越涼。桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21至24 度，到了晚上會降至19至20度；其他地區早晚低溫約20至22度，白天仍偏暖，高溫可達26至30度。

在降雨方面，因迎風面水氣充足，雨勢將越晚越明顯。基隆北海岸、東北部及大台北山區降雨時間較長，也不排除局部大雨；桃園以北其他地區有短暫陣雨，竹苗、花蓮為局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區則僅有零星雨勢。

延伸閱讀

影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊

新北三重斷魂事件！男子「重創倒路邊身亡」

中職/林安可旅外東家將定案？ 統一獅最快今宣布