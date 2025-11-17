強冷空氣南下 鄭明典秀圖「雲街」出現了！

中央氣象署表示，今（17）東北季風增強，是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。前氣象局長鄭明典在臉書上分享最新真實色影像衛星雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。

鄭明典解釋，經過觀察記錄，當冷空氣流經暖水面時，水面會蒸發出水氣並凝結成一小點一小點的積雲，這些積雲受風場的影響下，逐漸排列成「雲街」結構。因此，透過衛星雲圖可判斷冷空氣流過的範圍，也能找到冷空氣的前緣位置。

衛星雲圖

鄭明典指出，圖中紅色小箭頭所指的界面，應該就是一道較為顯著的冷空氣前緣。