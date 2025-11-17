強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃

記者柯美儀／台北報導

鄭明典指出，紅色小箭頭指的界面，應該就是一到比較顯著的冷空氣前緣。（圖／取自前氣象署長鄭明典臉書）

各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。

雲街現蹤 冷空氣南下中

前氣象署長鄭明典在臉書分享觀察指出，當冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸排列成「雲街」。

鄭明典說，因此可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。由於整個過程是動態的，搭配衛星動畫會看得更明顯。紅色小箭頭指的界面，應該就是一到比較顯著的冷空氣前緣。

廣告 廣告

北台灣轉濕涼 氣溫明顯下滑

林孝儒表示，今日受一波東北季風逐漸南下增強影響，北海岸至東北部一帶已有降雨，預測北部至東部將陸續轉為陰有短暫陣雨天氣。白天高溫較昨日下滑，預測高溫約24至27度，夜晚低溫也將顯著轉涼，約19至21度，整體的天氣型態與氣溫變化較昨日有明顯的差異。

林孝儒指出，由於本週天氣大多持續受東北季風影響，迎風的北部至東北部維持較陰沉且易有降雨的型態，尤其今明日水氣偏多的環境下，須留意大雨發生的可能。預測白天高溫普遍約為18至23度，夜晚清晨低溫約為16至19度，整日氣溫偏涼。

中南部維持晴到多雲 日夜溫差大

至於中南部受影響的程度較小，林孝儒預測普遍可維持晴時多雲較穩定的天氣，雖山區有短暫陣雨機會，但降雨影響程度都偏小；白天高溫略降約23至29度，週三高溫相對為本週最低；夜晚清晨低溫約16至22度，日夜溫差變化較大。

林孝儒提到，季風持續影響下，北部至東北部陰雨的天氣型態須至週末東北季風減弱後，才有明顯的放晴機會。另近日沿海風浪偏大且陣風增強，岸際亦可能有長浪發生，前往海邊或水域活動請評估自身能力，注意安全。

更多三立新聞網報導

今起ATM可領普發1萬！全台逾2.8萬台有「這貼紙」就可領

政大1科系將改名「資訊工程系」！內行人：分數會漲很多

台灣反擊！不買南非「1水果」了 進口量雪崩式暴跌96％

種田17年翻身CEO！他靠「1款炒飯」攻下Costco 一年賺近22億

