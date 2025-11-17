強冷空氣南下「雲街」現蹤！鄭明典揭成因

今(17)天開始入秋最強東北季風報到，衛星雲圖也出現強冷空氣南下時會有「雲街」。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 今(17)天開始入秋最強東北季風報到，衛星雲圖也出現強冷空氣南下時會有「雲街」，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，空氣流經暖水面中，蒸發的水會凝結成很多積雲，風場受影響就逐漸形排列成雲街，從這個過程就可以判斷冷空氣流動的範圍找到冷空氣前緣，當冷空氣前緣靠近風速開始增強，就容易有地形雨。

鄭明典在臉書PO出上午的衛星雲圖指出，圖中紅色小箭頭指的界面，應該就是一到比較顯著的冷空氣前緣，當冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，受風場影響逐漸形排列成雲街，因此可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。

廣告 廣告

至於冷空氣前緣靠近是否就一定會下雨呢？鄭明典也回應，迎風面的雨和風向、風速比較有關，冷空氣前緣也是風速開始增強的地方，容易有地形雨，不過當氣壓改變(高氣壓移動)也會改變區域風場，有可能在冷空氣到達前就先有雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

入秋最強冷空氣南下「急凍一週」！專家：北台低溫驟降至12度

冷空氣南下「低溫驟降至15度」！鄭明典揭「溫度急凍」原因