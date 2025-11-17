強冷空氣報到！今有感降溫「雨下最多地區曝」 賈新興：下週另一波接力

生活中心／許智超報導

今（17）日東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天整體受東北季風影響，今午後至週三受偏強東北季風影響，今明桃園以北及宜蘭降雨明顯，苗栗以北及宜蘭天氣偏涼。

賈新興在臉書及YouTube頻道說明，今起會受兩波東北季風影響，今起這波偏強東北季風，水氣較多，24日起還有另一波東波季風，水氣較少。溫度方面，明日和週三溫度下降較多，今日台北站約從27度降到24度，明後兩天會降到16、17度，週四溫度略回升，但下週一又受一波東北季風影響。

賈新興指出，明日受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜蘭有雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨；週三，桃園以北及宜蘭有零星短暫雨， 午後花東山區有零星短暫雨；週四，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨；週五，北北基宜有零星短暫雨；週六，午後大台東側山區及宜蘭有零星短暫雨；週日，北海岸基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。

賈新興說，下週一東北季風影響， 北海岸基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有局部短暫雨；下週二至週三，午後山區有零星短暫雨。他最後也強調，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

