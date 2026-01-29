強冷空氣將襲東亞！粉專示警「台灣也難逃」 日韓恐再有暴風雪
生活中心／黃依婷報導
今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，花東低溫約16至17度，白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大。氣象粉專也示警，未來將會有一波強冷空氣席捲東亞，且台灣也難逃。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，根據最新模式資料顯示2月7日到2月9日間，預估將有一波相當強的冷空氣席捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪天氣條件偏向惡劣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，提醒那段時間在日韓活動或旅遊的朋友，行程規劃務必預留備案，尤其是交通運輸，最容易受到天氣影響，新幹線、航班、地方鐵路都有延誤或停駛的風險。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣方面目前評估也會跟著冷一波，至於會冷到什麼程度仍需觀察，冷空氣實際南下路徑與角度再觀察幾天，也強調，最近真的常聽到在日本的朋友回報，因為強風或暴風雪遇到大眾運輸臨時停駛、道路封閉甚至趕不上飛機、被迫改行程的狀況，若近期有赴日、赴韓計畫建議特別留意當地交通與天氣資訊。
