強冷空氣急襲！週三、週四急凍 高山有望飄瑞雪

（記者許皓庭／綜合報導）受到東北季風與華南水氣共同影響，本週台灣天氣將再度出現明顯變化。氣象署指出，新一波強冷空氣預計於週三（12/3）白天抵達，週三深夜到週四清晨將是此次降溫最明顯時段，北部與宜蘭氣溫明顯探低，其他地區也會感受明顯轉涼。專家提醒，此波冷空氣特徵為「先濕後乾」，北部與東半部局部地區仍有短暫雨，民眾需留意溫度驟降並適時增添衣物。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，週三白天起強冷空氣南下，北臺灣降溫速度快，夜間會進入此波冷空氣最強時間。週四清晨低溫將更明顯，北部與宜蘭越晚越冷。中南部雖然白天仍有陽光，但早晚溫差增大，氣溫較前兩天略低。

在降雨部分，週初仍受東北季風與華南水氣影響，迎風面地區雲量偏多，部分地區會出現短暫陣雨。氣象署技正謝佩芸表示，中部以北上午的雲系較為旺盛，曾出現局部較大雨勢，部分地區伴隨雷聲。隨著水氣逐漸遠離，下午過後北部天氣會慢慢轉穩，但北海岸、東半部仍可能有零星雨勢。

她進一步說明，週三是天氣變化最明顯的一天。東北季風增強後，北部與東半部降雨會比前兩天多，溫度也明顯下降。若水氣與溫度條件配合，中部以北海拔 3000 至 3500 公尺以上的高山，可能出現零星降雪機會，而週四開始水氣將減少，僅基隆北海岸、大台北山區與東半部仍有局部短暫雨。

在溫度方面，謝佩芸表示，週二白天各地仍偏舒適，中部以北及宜花高溫約攝氏26至28度，南部略高1至2度。週三受強冷空氣影響，北臺灣白天高溫將下降至20度以下，夜間更為明顯，週四清晨有機會降到16至17度，屬於近期最低溫。南部及花東溫度降幅較小，但清晨與夜間仍偏涼。

林得恩提醒，週三至週四是溫度變化最大的區段，北部體感轉冷最快，而宜蘭降溫幅度也相當明顯。其他地區雖較穩定，但仍需留意早晚溫差。至於天氣回暖則要等到週六白天後，各地氣溫才會逐漸回升，不過早晚仍會偏低。

氣象署指出，未來幾天整體天氣型態為「週三最濕冷、週四冷乾、週末回暖」，建議民眾掌握天氣變化，外出時留意降雨與低溫，山區活動旅客也應注意高山降雪可能性，並留意道路安全。

