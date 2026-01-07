強冷空氣持續灌！ 「週五、週六」防輻射冷卻 早晚寒冷

生活中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團持續影響台灣，但這波是乾冷空氣，氣象署提醒，週末之前，全台溫度都冷得有感，週五、週六輻射冷卻影響，日夜溫差大。另外氣象署也發布強風特報，在宜蘭頭城，一處民宅旁，有棵將近三層樓高的南洋杉，扛不住強風，半夜應聲倒塌。

超大一棵肯亞南洋杉，橫躺在鐵皮屋頂上，不是樹長太大，而是這幾天強烈大陸冷氣團報到，冷風呼呼吹，吹到宜蘭頭城這棵10公尺高的大樹也扛不住，應聲倒塌，還好屋主不住這，才沒造成人員受傷。宜蘭頭城居民：「就是落山風，風很大，半夜倒的。」附近居民說，前一晚風勢猛烈，氣象署也持續發強風特報，宜蘭落在黃色燈號等級，也就是平均風都會在6級以上，瞬間陣風上看8級，強風不只狂掃宜蘭，台北車站站內地板也受影響。

北車B1層地板，疑因熱漲冷縮，地板破裂隆起。（圖／民視新聞）





就像是有股無形力量，往地上用力擠壓，台北車站地下一樓的高鐵西出口前，地板一夕間啵啵啵，幾十片的磁磚，被頂出大大的縫隙，甚至能塞進10元硬幣。北車民眾：「感覺比較像應該是熱漲冷縮，今天溫度雖然比較低，但體感感覺比昨天還要再冷滿多，這好像有點危險吧，而且在這麼多人出入的地方。」專家解釋，以前的貼磚工法，大多只用水泥當黏著劑，裡頭有空隙，空氣跑進，時間一久，加上地震、或熱漲冷縮，就可能產生爆裂。





強烈大陸冷氣團持續灌入，乾冷空氣持續至週末。（圖／民視新聞）





尤其這幾天，北方乾冷空氣一波波南下，週五週六冷空氣才會慢慢減弱，但輻射冷卻影響，日夜溫差大，週日下一波冷氣團影響北部高溫，要到下週一才會稍稍回溫。氣象署技正謝佩芸：「北邊吹下來的風，風力也是偏強的，所以氣象署持續發布，陸上強風特報，提醒在桃園以及到台南，沿海空曠地區，還有東南部蘭嶼綠島，恆春半島以及東北角，跟馬祖澎湖這些地方，這幾天風力還是偏強。」周末之前，全台各地都受到強冷空氣影響，全天大約都在15度以下，感受上非常冷，各地持續凍番薯狀態。





