強冷空氣掃台「低溫僅15度」 北東、恆春回歸濕冷冬日

東北季風持續影響，且仍有水氣，西半部28日清晨有短暫雨勢，白天起減少，各地主要是多雲天氣。下週還有較強冷空氣報到，低溫再下探15度，降雨範圍也會擴及北部、東部與恆春半島。

目前這波東北季風在本週末減弱，下波將於12月1日起轉強，各地雨勢漸增。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員蔡伊其表示，因東北季風影響，台灣上空水氣仍多，27日晚間至28日清晨西半部有零星短暫雨，白天起減少，剩下恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，各地則轉偏多雲天氣。之後東北季風於本週末起短暫減弱，除了恆春半島有零星短暫雨，以及基隆北海岸、中部以北山區30日同樣是零星短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。

緊接著東北季風在12月1日起轉強，其中基隆北海岸、東半部與恆春半島1日至2日將有局部短暫雨，3日至4日降雨範圍擴大到桃園以北、東半部和恆春半島，也是局部短暫雨，其他地區仍然多雲到晴。

本週末會有短暫回溫，後續低溫又跌回20度以下。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢方面，北部11月28日高溫落在22度至23度間，中南部24度至25度，同時冷空氣輻射冷卻將使29日清晨溫度較低，中部以北14度至15度，南部為18度。不過29日至30日白天將回暖，北部可達27度至28度左右，中南部為28度至30度。

12月1日至2日冷空氣逐漸影響，北部高溫跌剩23度至24度，低溫為17度至18度，降幅約5度。

此外，氣象署表示，雖然12月3日之後出現的冷空氣會比較強，但目前研判「出現冷氣團機率低」，民眾仍需注意低溫狀況，北部預計會降到15度至16度，中南部低溫先落在18度至20度，中部3日起進一步降到16度。

