強冷空氣接力！「中南部比北部冷」跌破10度 高山迎降雪

寒流持續影響，全台氣溫再探低點。今（11）日清晨4時20分，新竹關西測得最低溫僅4.1度。對此，氣象專家林得恩指出，「強冷空氣接力，中南部比北部冷！」

強冷空氣接力，中南部比北部冷！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日下半天至下周一（1/12）清晨，受新一波的大陸冷氣團南下影響，11日及12日的夜晚至清晨，台灣北部及宜蘭、花蓮一帶低溫約落在13至14度之間；中南部則因受輻射冷卻影響，最低溫反而會較北台灣來的更低，只剩11至13度，沿海、空曠及近山等局部地區，最低溫都有再出現10度以下的機率。

廣告 廣告

此外，林得恩說明，12日晚間至13日，台灣中部以北山區因受到中高層水氣移入的影響，將轉為有零星短暫雨天氣；12日晚到13日，海拔3000公尺以上的高山都有再度飄雪的機會。

延伸閱讀

基隆民宅凌晨爆火警！ 父女一度受困被救出...送醫插管治療

譏諷李珠珢廣告拍得爛！棒球迷出征林妍霏IG 富邦育樂：尊重

台大9.1度「比文化還冷」 鄭明典曝原因：顛倒過來了