強冷空氣接力！「中南部比北部冷」跌破10度 高山迎降雪
寒流持續影響，全台氣溫再探低點。今（11）日清晨4時20分，新竹關西測得最低溫僅4.1度。對此，氣象專家林得恩指出，「強冷空氣接力，中南部比北部冷！」
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日下半天至下周一（1/12）清晨，受新一波的大陸冷氣團南下影響，11日及12日的夜晚至清晨，台灣北部及宜蘭、花蓮一帶低溫約落在13至14度之間；中南部則因受輻射冷卻影響，最低溫反而會較北台灣來的更低，只剩11至13度，沿海、空曠及近山等局部地區，最低溫都有再出現10度以下的機率。
此外，林得恩說明，12日晚間至13日，台灣中部以北山區因受到中高層水氣移入的影響，將轉為有零星短暫雨天氣；12日晚到13日，海拔3000公尺以上的高山都有再度飄雪的機會。
延伸閱讀
基隆民宅凌晨爆火警！ 父女一度受困被救出...送醫插管治療
譏諷李珠珢廣告拍得爛！棒球迷出征林妍霏IG 富邦育樂：尊重
台大9.1度「比文化還冷」 鄭明典曝原因：顛倒過來了
其他人也在看
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團強襲2時段最凍！下週「有颱風？」專家解答
生活中心／李筱舲報導這週全台受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫驟降，氣象署也針對多地發出低溫特報。對此，氣象專家賈新興表示，寒冷天氣將會一路冷到下週二（13日），這波冷氣團的最低溫，預估在「今（8日）深夜至明（9日）清晨」及「明（9日）深夜至10日清晨」，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度；而西半部空曠區域預估低溫僅6至8度左右。民視 ・ 1 天前 ・ 10
強烈冷氣團壟罩！今晨最低溫5.4度 一路冷到今天晚上
受強烈冷氣團影響，各地連日低溫，今(9日)晨全台平地最低溫為新竹關西的5.4度，其次為新北市石碇區的5.7度。氣象署今晨也發布17縣市的低溫特報；其中，台北市、新北市、新竹縣有6度以下的低溫。影響時間為9日清晨至9日晚上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
冷空氣接力「北部寒意最明顯」 空曠區入夜低溫再探7度
目前這波冷氣團已在9日白天起減弱，氣象專家吳聖宇指出，雖然台北氣象站低溫降到9.1度，但仍未歸類為寒流。下波大陸冷氣團10日午後起南下，由於強度整體偏弱，可能僅北台灣有較明顯涼意。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波寒流正式達標！中央氣象署今（9）日觀測，受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，台北測 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
新冷氣團週六報到「北東甩冷雨」 低溫下探9度
受輻射冷卻影響，9日西半部日夜溫差大，各地最低溫再跌剩9度左右，中部以北2500公尺以上高山有降雪機會。新1波大陸冷氣團預計在10日晚間起南下，北部、東半部有降雨機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
首波「寒流」發威！新竹關西下探5.4度、雙北跌破6度 17縣市低溫特報專家急喊1事
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣迎來入冬首波「寒流」，今（9）日本島平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，中央氣象署對台北、新北、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／入冬首波寒流發威！玉山降雪了 銀白絕美畫面曝光
今（9）日至明（10）日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，明日晚起另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。稍早玉山氣象站也傳出消息，自今日早晨6時觀測到降雪其情況，且目前降雪持續中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
美翻！武陵藤花園夢幻 整排冰柱畫面超壯觀
今（9）日平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，台北測站也測到9.2度，入冬首波「寒流」達標，機車族一早出門一定更有感，因為冷風再加上速度，騎士暴露在空氣中，體感溫度又更低了，舉例來說溫度14度時騎車時速達80公里，體感溫度將降至-1度，而即便水氣不足，部分高山還是結冰霜冰霰，但玉山氣象站低溫零下4.2度，清晨6點開始降雪。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
寒流達標急凍！明又有冷氣團殺到「再探7度」 下週恐有熱帶擾動
受到輻射冷卻影響，這波冷空氣達到「寒流」標準，粉專「天氣風險」指出，今（9）日白天起這波冷空氣將減弱，但中南部及花東地區雲量偏多，因此溫度無法升高。明日午後又有下一波大陸冷氣團報到，要留意輻射冷卻低溫出現。另外，預報模式看到下週菲律賓東方有熱帶擾動發展機會，可持續留意。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
合歡山松雪樓白雪紛飛！ 玉山塔塔加楓葉雪景同框｜#鏡新聞
今天（12/8）清晨全台多縣市跌破10度，最低溫在雲林古坑，下探6.7度，氣象署指出，冷空氣將持續影響到週一，明天（12/9）清晨甚至有機會降至5度以下，挑戰入冬新低，冷氣團發威，高山率先披上銀白色外衣，合歡山松雪樓外，白雪紛飛，積雪隨寒風捲起，玉山塔塔加也迎來降雪，樹梢與楓葉同框，美不勝收。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷
北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／今年首波寒流已達標！今新竹關西最低5.4度 吳德榮急喊1事
今(9日)晨台灣的北部、東北部符合強「輻射冷卻」的要件，因此出現全台最低氣溫。截至5：31，本島縣市平地的最低氣溫的前3依序為：新竹(關西鎮)5.4度，新北(石碇區)5.7度，台北(北投區)5.9度。台北測站也降至9.2度，亦即入冬首波「寒流」達標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
玉山又下雪了！低溫凍探-5.6℃ 皚皚白雪絕美景色曝光
玉山從昨天清晨就開始飄雪，持續到下午左右。今（10）日玉山零下5.6度，玉山主峰再度被白雪覆蓋，絕美景色曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
合歡山.阿里山雪花紛飛 畫面像電影場景美翻
南投縣 / 綜合報導 南投合歡山的松雪樓，一早變身銀白世界，先是下起冰霰，接著在8點50分時飄雪夾霰，停車場地面和汽車都覆蓋一層薄雪，就像灑上糖霜，而阿里山也是大雪紛飛，搭配車站景色，就像是電影場景，讓遊客直呼好美。中央氣象署說，高山地區氣溫低加上水氣，會有零星下雪，民眾上山追雪務必注意保暖，而在中南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大，清晨最低溫會在10度以下，提醒民眾要注意保暖。 雪花不斷從天空飄落，停車場的路面和汽車都覆起一層薄雪，遠方天空霧氣朦朧，像是罩起薄紗一般，看起來超級夢幻，這裡是南投合歡山松雪樓，一早8點半左右下起冰霰，山壁上像灑下了糖霜，機車座墊和垃圾子母車，明顯看到白色結晶，直到8點50分左右更是下起雪夾霰。松雪樓經理張傑鈞說：「松雪樓早上8點半左右開始飄雪，目前積雪厚度達0.5公分。」合歡山的武嶺亭，也下起暴雪，落在汽車引擎蓋上，地上也堆起白雪，因為山區持續下雪夾霰，台14甲線昆陽至松雪樓，限加掛雪鍊通行，為了因應湧上山的車潮，警方已經開上停車場預備。不只南投合歡山，嘉義阿里山上午將近9點也下起雪，現場雪花紛飛加上車站，就像電影會出現的場景，讓民眾直呼好美，還有海拔2610公尺的玉山登山口塔塔加，在山林之間，白雪飄下來了。今(8)日清晨台灣本島中南部部分區域，氣溫都在10度以下，高山區域也降雪。氣象署預報員林秉煜說：「目前由北到南，大概在1500到2500公尺的高山，溫度相對比較低，都接近0度左右，因此溫度低的情況，有零星水氣通過都有些下雪或下霰的情況發生。」高山地區有降雪機率，民眾想要上山追雪，一定要做好保暖準備備妥雪鍊，確保追雪安全，而中部地區也因為輻射冷卻影響，日夜溫差比較大，氣象署也提醒民眾，外出多添衣物注意保暖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還沒冷完！20縣市低溫特報 三地區恐不到6度
中央氣象署今天（9日）上午持續發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有攝氏10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天（10日）上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前 ・ 14
玉山降雪了 「銀白世界」美景曝光！20縣市低溫特報
首波寒流來襲！中央氣象署透露，玉山氣象站今6時許觀測到降雪，8時仍在降雪中，可以看到氣象站壟罩在一片雪白中。此外，中央氣象署也對20縣市發布低溫特報，其中新北、桃園、新竹縣為橙色燈號。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 1