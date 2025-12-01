強冷空氣殺來「先濕後乾」 12/4清晨大降溫

強冷空氣準備報到，天氣變化大！氣象專家林得恩表示，先濕、後乾，最冷時間點落在3日（週三）和4日（週四）這兩天，其中，週四清晨降溫最明顯。

（圖／翻攝自林老師氣象站粉專）

氣象專家林得恩今（1日）在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，本週天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計12月3日（週三）白天就會到達台灣，12月3日（週三）晚間至12月4日（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

林得恩表示，週四白天至週五，受到東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚亦涼；一直要等到週六白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，籲請注意衣著調整保暖。

