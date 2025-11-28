強冷空氣準備往南暴衝！下週恐迎「大陸冷氣團」 2地降溫速度最驚人

生活中心／朱祖儀報導

近來東北季風逐漸減弱，週末天氣將回暖。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，明（29）日開始溫度將逐漸上升，但要留意另一波冷高壓變化，預計下週三（12月3日）南下影響台灣，且路徑往南衝、速度偏快，預估當天各地氣溫就會出現轉變，尤其北部及東北部降溫最為迅速，務必注意保暖。

氣象報馬仔表示，明日白天開始東北季風明顯減弱，全台氣溫將逐漸回升，白天體感會覺得較暖，部分地區高溫甚至上看30度，但西半部地區及較空曠區域要留意，夜間至清晨輻射冷卻效應明顯，尤其中南部日夜溫差大，可能相差10度，務必留意溫度變化。

氣象報馬仔指出，後續要留意另一波冷高壓變化，預計將在12月3日南下，將一路影響至12月5日清晨，且這波強冷空氣路徑較為南衝、速度偏快，可能週三晚間起各地氣溫將出現明顯轉變，尤其北部與東北部降溫最為迅速。

氣象報馬仔透露，12月3日至4日清晨將是最冷的時刻，不排除這波冷空氣強度有增強為大陸冷氣團的趨勢，12月3日晚間冷空氣影響加劇，各地將冷得很有感，務必注意保暖。

