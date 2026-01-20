強冷空氣盤據至週五 吳德榮：未達寒流但濕冷感受更明顯





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，氣溫亦降，晚轉冷。各地區氣溫如下：北部15降至10度，中部11至22度，南部13至25度，東部11至23度。

吳德榮指出，明至週五(21至23日)強冷空氣盤據，明日、週四北臺濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北部轉乾、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。

吳德榮說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。明日、週四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪仍可期待。

吳德榮表示，週六至下週二(24至27日)天氣好轉、各地轉晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週二晚起至週四(29日)另一波冷空氣南下，強度一般，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

