強冷空氣耶誕節報到！挑戰「大陸冷氣團」等級下探10度

把握好天氣！今（23）日東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，明（24）天東北季風又會增強，週四（25日）耶誕節、週五（26日）甚至有更強冷空氣南下，強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級或以上，北台灣將回到「濕冷」天氣，本島平地最低氣溫約可降至10度，合歡山、雪山等3000公尺高山有降雪機率。

今日的天氣詳情，中央氣象署說明，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星。氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度，而白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖，不過新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意；清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

廣告 廣告

風浪方面，今天基隆北海岸、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

而接下來的天氣變化，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，明日（12/24，週三）起，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；12/25(週四)、12/26(週五)更強冷空氣南下，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級（或以上），台灣中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其它地區早晚氣溫亦涼。12/25至12/26最低溫預測：中部以北及宜蘭地區攝氏13至15度，南部及花東地區攝氏15至17度，澎湖地區攝氏16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷！

氣象論壇「洩天機教室」則表示，由於模式略調強，冷空氣籠罩期間，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度、為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。週四至週六「雪（零度）線」的高度，大約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風稍減弱，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

北台灣濕涼！新一波冷空氣週三接力 耶誕節3000公尺↑高山有望降雪

交換禮物買1物「小到看不清」！ 網嗨翻：收到會愛死

梅蘭妮亞5度操刀設計！白宮耶誕裝飾亮相 川普遭槍擊畫像掀討論