強冷空氣襲澎湖！24小時內3人心腦血管病發後送

強冷空氣籠罩，澎湖21日單日就3起疑因天冷引發的心血管後送案例。（凌天航空提供／許逸民澎湖傳真）

強冷空氣籠罩，又東北季風增強，澎湖昨（21）日除了1名86歲高齡失智老婦凌晨2時離家走失，隔了13小時後才尋回，幸運沒有生命危險外，也發生3起疑因天寒引發的心腦血管疾病，由凌天航空直升機後送台灣本島醫療中心救治，以及1名60歲癌症病史的男患者今（22日）清晨到院前心肺功能停止。

中央氣象署天氣預報指出，受強烈大陸冷氣團影響，今（22）日至明（23日）上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、臺中、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

離島澎湖連兩日風力雖然陣風都來到8級，昨天甚至還9級，但氣溫最低也還在攝氏14度以上。不過，從昨零晨起，24小時內接連傳出3件心腦血管疾病後送，主要原因皆與腦、心血管疾病有關，且年齡層都偏大，

至於今天清晨，一名有癌症病史的60歲鄭姓男患者，則沒這麼幸運，疑因天冷關係，到院前心肺功能停止。

凌天航空21日執行第1件後送，是一名年約81歲男性，因腦血管阻塞，要從澎湖三總轉台中榮總進行後續取栓治療。凌天醫療直升機自凌晨1時33分從澎湖機場起飛，但因病情因素，考量腦壓問題，直升機全程控制飛行高度，完成42海里的逆風飛行，在凌晨2時28分於台中機場落地。

昨日第2起後送，則是一名年約73歲男性，因不明原因持續抽搐，由119救護車送入七美衛生所，經衛生所評估後病患應為癲癇，且有持續抽搐的情緒，故申請醫療後送，凌天航空在早上10時45分從澎湖機場起飛、11時00分七美機場落地、11時05分七美機場起飛、11時40分高雄機場落地，將病患送抵高雄。

至於昨日第3起後送，為1名年約71歲男性，因急性心率不整，需緊急送往高雄長庚治療，凌天航空在昨晚9時54分澎湖機場起飛、10時36分在高雄機場落地，歷時36分鐘將病患送抵高雄，完成單日連續3航次後送任務。

