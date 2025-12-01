強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂

【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。

本週天氣呈現「先濕、後乾」格局，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，東北季風影響持續，而下一波北方強冷空氣預計在 12 月 3 日（週三）白天抵達台灣。週三深夜至週四清晨將是這波降溫最明顯的時段，北部及宜蘭氣溫明顯轉涼，其它地區也有明顯下降趨勢。迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持多雲到晴。

林得恩表示，12 月 4 日至 12 月 5 日，東北季風仍影響台灣，北部與宜花白天偏涼，各地早晚亦涼。直到 12 月 6 日起，各地氣溫才會逐漸回升，但清晨與深夜仍偏涼，提醒民眾注意保暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」最新分析指出，明（2）日迎風面水氣略增，大台北及東半部轉為有局部短暫雨。週三起東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨；氣溫方面，週三起明顯下降，北台平地最低溫約可降至 12°C，台北測站約 15°C，強度與上一波相近，雖未達「大陸冷氣團」標準，但北台將明顯轉冷。

明東北季風增強，降溫明顯、早晚溫差大。中央氣象署

