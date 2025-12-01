強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度

今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。

明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五清晨北台平地最低氣溫約可降至12度。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新模式模擬顯示，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下；明日桃園以北、東半部有局部短暫雨，週四、五(4、5日)水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，明日氣溫下降，愈晚愈冷，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

今(2日)晨4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波增多(左圖)。北海岸、北部山區及東北部有局部降雨(中圖)。最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF)9日20時模擬圖顯示，熱帶擾動有發展成颱的機率，下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下週一(8日)「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率

吳德榮表示，最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖)，對台無威脅。

