強冷空氣要來了！「這天」下探11度 一圖看懂本週天氣

下波冷空氣要來了，最低溫恐降至11度，請民眾注意保暖和日夜溫差。圖／資料照

本週天氣仍受東北季風影響，氣象專家林得恩說，下一波北方強冷空氣預計在週三（12月3日）的白天就會到達台灣，當天晚上到隔天週四（12月4日）清晨，將是此波降溫最為顯著的時段。氣象風險公司薛皓天指出，不僅日夜溫差大，最低溫還可能降到11至13度。

中央氣象署指出，今天（12月1日）清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差大。

薛皓天表示，明天（12月2日）底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣方面則稍有減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑。

一圖看懂一週天氣。圖／中央氣象署

到了週三，受東北季風影響，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22至26度，越往南氣溫越暖。

薛皓天提醒，週三晚間至週四上午是這波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15至16度左右，北部空曠處及近山區仍有12至14度低溫。西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度。

未來一週溫度趨勢。圖／中央氣象署

而這波東北季風影響預估持續至週五（12月5日），期間北部及東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週四是氣溫最低的一天，南部高溫都可降至25度，感受上較舒適，北部維持濕冷天氣。週五高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。氣象專家吳德榮表示，此波冷空氣與上一波近似，仍屬東北季風，未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。



