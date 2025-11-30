強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝

生活中心／施郁韻報導

週三起「東北季風」增強、挾冷空氣南下。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

東北風增強，今天在苗栗至臺南、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部18至27度、中部17至29度、南部16至30度、東部16至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三（3日）起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、週五（4、5日）水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六、下週日（6、7日）「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。

吳德榮提到，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，不確定性仍很大。最新歐洲模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台亦無威脅。



