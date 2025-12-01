強冷空氣逼近！專家點名「最冷兩天」：先濕後乾更有感

生活中心／張予柔報導



隨著12月邁入冬季模式，東北季風再度增強，台灣各地將迎來明顯降溫。中央氣象署表示，今（1）日至2日白天北台灣持續有局部短暫雨，氣溫也將逐漸下滑。到了明（2）日晚間，東北季風再度增強，降雨範圍將再擴大、空氣轉涼。氣象專家林得恩也提醒，下一波強冷空氣將在週三（3）白天抵台，「這2天」將是最冷時刻，全台將有明顯冷意，民眾需提前做好保暖準備。





下一波強冷空氣週三報到！氣象專家點名「最冷兩天」：先濕後乾更有感

林得恩指出，更強冷空氣將報到，「先濕後乾」一路冷到週四（4）清晨。（圖／翻攝自臉書粉專《林老師氣象站》）

氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」發文，本週受東北季風影響，天氣偏濕涼，而下一波更強的冷空氣將在週三（3）白天抵達，並於週三晚間至週四（4）清晨達到最冷。他表示，這波冷空氣特性是「先濕後乾」，北部與宜蘭地區會率先感受到濕冷天氣，東半部及恆春半島也會出現局部短暫雨，中部山區則可能出現零星降雨。其他地區雖然相對穩定，但氣溫仍會下降，清晨與深夜將特別有涼意。林得恩也補充，週四（4）白天至週五（5）期間，東北季風仍有影響力，北部與宜花氣溫偏低，其他縣市早晚亦涼。要等到週六（6）白天，冷空氣才會逐步減弱，各地溫度緩慢回升，不過早晚依舊偏涼，籲請民眾注意衣著調整保暖。

下一波強冷空氣週三報到！氣象專家點名「最冷兩天」：先濕後乾更有感

氣象署指出，東北季風將增強，北部到東半部雨勢變多、氣溫也會再下滑。（圖／翻攝自中央氣象署）

中央氣象署指出，今（1）日至明（2）日白天，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東、中南部山區亦偶有零星降雨；其他地區則為多雲到晴。不過到了2日晚間起，隨著東北季風再度增強，降雨範圍將向北部、東半部及恆春半島擴大，且氣溫也將同步下滑，一直到周末東北季風逐漸減弱，才會明顯回暖。



