強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到達台灣，週三至週四（3、4日）會是寒意最明顯的時候。

林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專提到，本週天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計週三白天就會到達臺灣，週三晚間至週四（3、4日）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

林得恩提到，北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣；而週四白天週五（4、5日），東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚亦涼。

至於何時回暖，林得恩說明，要等到週六（6日）白天，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，呼籲民眾要注意衣著調整保暖。

