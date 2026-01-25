強冷空氣＋大雨要來了！3天「先濕後乾」最冷時間曝光

【高沛生／綜合報導】強冷空氣即將報到，氣象專家指出，週二（1/27）起影響臺灣，並可能達到大陸冷氣團等級。受其影響，北部及東北部降雨明顯，局部地區還可能出現大雨，天氣型態將呈現3天「先濕後乾」變化。最冷時間預計落在1/28清晨，桃園以北及宜蘭降溫幅度最顯著，其餘地區則以早晚偏冷為主，民眾需提前留意降雨、低溫以及路況安全。

氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，新一波冷空氣將於週二（1/27）抵達北臺灣附近，並進一步影響全臺天氣。根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果，這波冷空氣影響時間約2.5至3天，最冷時間預計落在1/28清晨。整體冷空氣強度仍有機會達到大陸冷氣團等級，但相較前兩波偏弱。

廣告 廣告

桃園以北及宜蘭降溫較多，其餘地區則以早晚偏冷為主。天氣型態呈現先濕後乾，1/27至1/28期間，由於華南雲系東移影響，北部及東北部降雨明顯，花東及南部山區也有零星短暫雨，其餘地區維持多雲天氣。1/29起，隨著水氣逐漸減少，天氣轉為乾冷，降雨趨緩，氣溫下降幅度減緩。

林得恩提醒，冷空氣來襲期間，北部、宜蘭及東北部降雨與低溫幅度最明顯，民眾需注意保暖與防雨，並留意山區及沿海風勢較強，出行或戶外活動應提高警覺。

今(25)日基隆北海岸及宜蘭、臺東地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

