強冷空氣一波波！專家示警「下週恐有寒流」連凍3天

生活中心／彭淇昀報導

今（3）日清晨真的非常寒冷，高雄最低溫僅8.8度，新竹以南地區低溫均在在12度以下，可以說是典型的輻射冷卻效應發威。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預計下週二（6日）晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至週四（8日）清晨。

下週二晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至週四清晨。（示意圖／資料照）

氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣主力將大舉南下影響台灣，冷空氣推進速度相當快，北部及東北部地區持續寒冷體感，昨晚至今晨是最冷時段，今晚到明晨是次冷時段，且各地早晚氣溫偏低。

廣告 廣告

今日上午6時33分中央氣象署針對「19縣市」發布低溫特報，新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，亮橘色燈號（非常寒冷）；基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，樣黃色燈號（寒冷）。

粉專指出，隨著這一波強冷空氣持續南下影響台灣，直到週日天氣型態將由原本的濕冷轉為乾冷，惟在雲量減少後，夜間及清晨輻射冷卻效應將更加明顯，各地低溫影響感受會更加直接，清晨仍是低溫最顯著時段。

粉專表示，預計下週二（6日）晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至下週四（8日）清晨。

更多三立新聞網報導

「台灣國寶」辭世！享壽90歲 文化部長悲痛哀悼

全台降溫有感！氣象署「1圖」解答冷氣團、寒流有多冷 這等級封印被窩

白內障不只老人有！眼科醫揭「4種眼外傷」恐失明：年輕人常中招

永和名店急尋人！誤賣「41顆破皮水餃」道歉 網一看笑翻：天選之人

