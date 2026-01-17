強冷空氣1/20殺到！「這3天」急凍 有機會堆雪人

強烈冷空氣即將南下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周三至周五將是冷空氣最強的時間點，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下，高山地區有較高的降雪機會。

下周雖然有冷空氣要下來，真正要有明顯轉冷的感受可能要等到周二晚間或周三。（示意圖／中天新聞）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書發文指出，「周末天氣仍較穩定，下周二起，強冷空氣南下，轉冷有雨。」目前這兩天看來台灣附近為偏東風到東北風環境，水氣略增多，迎風面的大台北東側、宜蘭、花蓮、台東等地有局部短暫陣雨，西半部則是維持多雲到晴天氣，整體仍較穩定，安排出遊計畫應該影響不大。

至於氣溫方面，氣象粉專指出，北部與東北部白天約23至25度，中部及花東約24至26度，南部可達27度以上。夜間及清晨，中北部與東北部空曠地區低溫可能下探14度以下，南部及花東空曠地區約14至16度，日夜溫差普遍偏大，早出晚歸者需多留意。

氣象粉專表示，下周一東北季風開始增強，迎風面降雨區域將逐漸擴及大台北西側、桃園，甚至新竹一帶，中南部山區也有局部短暫陣雨機會。同時，氣溫略微下降，但仍不算寒冷，北部、東北部白天約21至23度，中部與花東23至25度，南部仍可達26至27度，夜晚清晨溫度變化不大，中北部、東北部空曠地區仍可能出現14度以下低溫機會。。

氣象粉專提醒，到了下周二，大陸冷氣團或強烈冷氣團逐步南下，水氣同步增加，北部與東半部轉為陰天有雨，東北部雨勢可能較明顯；中南部雲量增多，山區有短暫降雨機會，氣溫自晚間開始明顯下降，可以比較顯著的感受到溫度變冷的情況。

下周三至周五將是「冷空氣最強的時間點」。（圖／翻攝自 取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

此外，下周三至周五將是「冷空氣最強的時間點」，氣象粉專表示，這段期間水氣偏多，天氣較為濕冷，北部及東半部持續有雨，中南部雲量偏多，山區有降雨機會，高山地區也有較高的降雪機會。氣溫方面，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下。

氣象粉專說明，濕冷的情況可能要等到下周末才會隨著乾空氣進入而轉為偏乾冷的情況，天氣好轉。同時，氣溫方面冷空氣也慢慢減弱，白天溫度有較大的回升，夜晚清晨溫度仍較偏低，日夜溫差拉大。

氣象粉專提醒，下周雖然有冷空氣要下來，但並不是周一馬上就會轉冷，真正要有明顯轉冷的感受可能要等到周二晚間或周三。同時因為比較偏向濕冷，低溫可能會維持一整天，跟乾冷的低溫集中在夜晚清晨不同，民眾要多加留意，並且提早做好準備。

