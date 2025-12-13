強冷高壓近台！鄭明典曬「1圖」：強度達大陸冷氣團等級

生活中心／張尚辰報導

入冬第一波冷氣團今晚報到！請民眾務必注意保暖。前中央氣象局長鄭明典表示，高壓中心稍微增強，不過因為現在整個北半球偏暖、海溫也偏高，所以這次台灣其實還不算太冷，只有到「大陸冷氣團等級」。

鄭明典昨（12）日在臉書貼出地面天氣圖，指出最近談的雙中心冷高壓前方的高壓已經分裂並逐漸出海消散。不過，後方的高壓中心有稍微增強，1060百帕已經屬於偏強的冷高壓了。

但是，鄭明典說明，現在因為整個北半球都偏暖，海溫也偏高的緣故，導致這次台灣雖然有「冷」的條件，但是預報上冷空氣的強度只有到「大陸冷氣團等級」。

廣告 廣告

另外，鄭明典今早也PO出地面氣壓和降雨的預測圖，說明冷高壓目前正沿著青藏高原邊緣往南移動，且台灣東北方附近有等壓線向上凸起的狀況，是台灣低壓發展，表示冷空氣尚未到達台灣，但是很接近，很快就會有溫度上的反應。

根據中央氣象署資料顯示，今日受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。

更多三立新聞網報導

冷氣團今殺到！入夜「氣溫驟降轉冷」 最低溫急凍12度

不只虐狗！加盟主再爆「不發薪還封鎖人」 挨批：超級慣老闆

40歲男血尿2個月！脫褲驚見「下體冒出珊瑚礁」 醫嘆：癌末了

好市多價目表藏玄機！「79-15」背後涵義曝光 內行人讚：高招

