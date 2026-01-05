強列冷氣團逼近！台14甲線合歡山路段恐結冰 傍晚預警性封閉

記者高珞曦／綜合報導

強烈大陸冷氣團5日逐漸南下，高海拔路段路面可能結冰，交通部公路局5日宣布，傍晚5時起先預警性封閉台14甲線18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段，台20臨105線0K至44K梅山口至向陽路段不排除6日封閉。

合歡山仍有殘餘冰雪，且台14甲線高海拔路段5日入夜起可能結冰，已在傍晚實施預警性封閉。 （圖／公路局中區養護工程分局提供）

交通部公路局中區養護工程分局表示，因強烈大陸冷氣團來襲，台14甲線海拔3000公尺以上的高海拔路段，5日晚間起道路可能結冰，因此台14甲線18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段5日傍晚5時至6日早上7時預警性封閉，車輛只出不進。之後視6日上午的天氣和路況，再宣布是否限制加掛雪鏈車輛或開放通行。

同時，台14甲線31.7K至32.7K武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，易造成車輛打滑，宣布雙向封閉管制，禁止通行。

受低溫天氣影響，台20臨105線梅山口至向陽路段不排除6日起預警性封閉。

南區養護工程分局也宣布，依中央氣象署氣象情資研判，預測海拔1800公尺以上山區道路，有路面結冰發生機率。為避免因路面結冰而導致車輛打滑或其他交通意外，南分局關山工務段、甲仙工務段不排除於1月6日至1月9日預警性封閉台20臨105線0K至44K梅山口至向陽路段，以維護用路人行車安全，將俟天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

公路局呼籲，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。最新道路通阻詳情，可利用公路局「幸福公路」APP，或上公路局公路防救災資訊系統 、公路局智慧化省道即時資訊服務網 查詢即時路況。

