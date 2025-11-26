強制火葬讓村民反了！嗆「先把習近平家的祖墳挖了再說」 曝背後原因批政府「斂財」

中國貴州省息烽縣副縣長遭到水頭村村民包圍。圖／擷取自X

為了抵制政府推行的強制火葬政策，中國貴州省息烽縣在本月22日爆發2起抗議示威活動。木衫村村民面對進村宣導政策並要求村民簽字的政府人員，憤怒質問「如果共產黨要挖祖墳，就先把習近平家的祖墳挖了再說！」另外，副縣長要求水頭村喪家交出死者遺體，還毆打家屬，因而遭到憤怒民眾包圍。

X平台「昨天」披露了這起農民示威事件，指出事件的起因源於息烽縣近期開始實施的強制火葬政策，要求轄區內所有居民死後必須進行火化。此舉引起木衫村民眾不滿，表示這不但違背了「入土為安」的傳統習俗，也指出村民支付火化費並購買骨灰盒後，因沒有存放地點，最後仍得購買傳統棺木土葬，無疑是增加農民負擔。

村民也稱，周邊縣市政府已因村民反對從「強制火葬」改成「自願火葬」，息烽縣如今堅持強推，卻拿不出法律依據，怒批政府「斂財」。他們憤怒質問進村宣導並要求簽字的政府人員說「如果共產黨要挖祖墳，就先把習近平家的祖墳挖了再說！你們敢挖嗎？」村民聽聞政府可能偷挖遺體，便持棍棒聚集留守，警告政府人員，若敢強行挖走已下葬的遺體，「看看老百姓會不會放過你們。」

週六當晚，距離木衫村僅數公里的水頭村亦爆發衝突，息烽縣副縣長要求家屬交出一名死者遺體時，毆打了死者妹妹，引爆眾怒。數百位村民將副縣長和隨行政府人員、警察包圍起來，即使副縣長承諾會負擔傷者醫療費用也不見緩解，最後趁亂逃離現場。隨著抗議熱潮持續，當地政府本周二（25日）公告指出，推廣火葬是依據 2003 年頒布的一項法律，對於保護土地資源和推廣「節儉的新型喪葬方式」是必要的。

中國異議觀察組織（CDM）紀錄今年中國農村抗議活動有661起，比去年增加了70％。CDM的研究負責人斯萊頓表示，如果抗議活動涉及到對一個人生計的重大打擊，或是關於文化、祖先的事務，就有可能讓事態擴大，而貴州的這起抗議活動不同尋常之處在於，它持續了數日之久。



