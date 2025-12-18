強制猥褻女學生還偷拍如廁 補習班老闆二審判刑9年2月 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

在新北市永和區開設補習班的范姓男子，將數位相機架設在廁所門上，偷拍女童如廁時裸露下體的性影像，又強制猥褻女童，新北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例6罪判范男應執行徒刑9年2月，檢察官及范男均上訴；高院今（18）日更一審以范男犯7罪，撤銷原判決改判，量刑則仍是9年2月。可上訴。

范姓男子自103年間在新北市永和區開設補習班，負責對外招生、授課等業務，范男自111年11月起，在補習班的廁所門上裝設數位相機，偷拍3名女童如廁時裸露下體的性影像。

范男於113年1月25日下午某時許，在補習班內，不顧12歲女童以腳推開范男的腳一次表示拒絕之情形下，以手撫摸方式，隔著女童內褲撫摸其陰部，對女童強制猥褻1次得逞，還偷拍這名女童如廁。

新北地院審理時，認定范男有6項犯罪行為，其中5個犯罪行為各判刑7年1月，對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判刑3年6月，應執行徒刑9年2月。被告及檢方都上訴二審後，加重改判為10年徒刑，全案經最高法院撤銷發回高院更審。

高院更一審合議庭審酌，被告於更一審時就強制猥褻部分坦承犯行，原審未及審酌，但是被告對未滿14歲之女童犯強制猥褻罪之法定本刑係3年以上10年以下有期徒刑，據女童母親陳稱其女係智力邊緣之人，被告不顧女童弟弟同在教室， 竟對女童為強制猥褻行為，不宜輕恕，原審量處有期徒刑3年6月，量刑確有過輕致罪刑不相當之不當。原判決既有上開瑕疵，自應予以撤銷改判徒刑5年6月。

合議庭認為，被告因一己私慾，利用開設補習班之便，於被害兒童、少年如廁不知情之際，拍攝其等之性影像，且對被害人少年為強制猥褻行為，致被害人身心遭受重創，嚴重影響被害人之人格及身心健全發展，並致被害人家屬受有精神上損害，並考量被告犯罪之動機、目的、手段、所生損害甚鉅，暨被害人家屬於更一審均表示被告犯行惡劣，請求從重量刑等情形，兼衡被告之素行、自述智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處應執行有期徒刑9年2月。

