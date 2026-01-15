強制猥褻幼童 教保員二審判刑8年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

在台北市2所幼兒園擔任教保員的陳姓男子，被控對4名男女幼童強制猥褻，台北地院一審認定陳男對未滿14歲之男女犯強制猥褻罪，共4罪各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑8年；上訴二審後，高院今（15）日改認定他對3名幼童、4次猥褻，仍依4罪判處8年徒刑。可上訴。

陳男於112年6至7月間擔任台北市2家幼兒園的代理教保員、教保員；他分別於112年6至7月間在甲院假藉檢查身體名義，將就讀子班之A童褲子褪下而徒手將臀部撐開並掏出A童生殖器撫摸之，以此方式對A童而為猥褻行為得逞。

113年3月1日至8月中旬在乙園以徒手伸入年僅4歲的B童裙子內而撫摸其下體之方式，對B童而為猥褻行為；再於某日午休某時，在上址再徒手伸入B童身著之褲子內撫摸其下體之方式，再次對B童而為猥褻行為得逞。

113年3月1日至8月中旬間某時，於乙幼兒園之某處室內，對室內之學童佯稱怪物來了，利用年僅4至5歲的C童及其他學童趴在地板之際，靠近C童，徒手伸進C童褲內撫摸其下體，對C童而為猥褻行為。

113年3月1日至5月6日間某時，在乙幼兒園內，利用為年僅4至5歲的D童塗抹乳液之機會，故將乳液往D童之生殖器上擦抹，而以此方式對D童而為猥褻行為。

北院審理時，認定陳男對4童的強制猥褻犯行，依4罪各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑8年。

高院合議庭審理認為，被告對B童所為2次強制猥褻犯行，應成立2罪，且分論併罰。原判決論以接續犯一罪，尚有違誤，故撤銷改判。原判決認定被告對C 童強制猥褻之手法，與卷證稍有不符，亦有違誤，故撤銷改判。

不過，合議庭認為，本案並無積極證據足以證明被告對D童為強制猥褻犯行，原判決認定被告成立此部分犯罪，容有違誤，故撤銷改判無罪。

合議庭審酌被告擔任幼兒園（代理）教保員，明知B童、C童極為年幼，處於身心重要發展階段，竟為滿足私慾，先後對B童、C童為強制猥褻行為，令其等無法在幼兒園中獲得安全保護，更造成身心創傷，兼衡被告素行狀況、犯罪所生損害、犯後否認犯罪之態度，改判被告對B童2個強制猥褻罪，各判刑3年6月；對C童1個強制猥褻，判刑3年6月。

且合議庭審理後，認原審以被告強制猥褻A童事證明確，依加重強制猥褻罪，判處被告有期徒刑3年6月，並無違誤或不當，檢察官上訴主張量刑過輕，被告上訴否認犯罪，均無理由，應予駁回。4罪合併應執行有期徒刑8年。

