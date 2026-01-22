強制猥褻遭判刑消失3年！《原子少年》小孩道歉稱「放不下舞台」掀論戰

何世華發文道歉。翻攝street_kidz0410 IG

從選秀節目《原子少年》出道的男子團體「天王星」成員「小孩」何世華，3年前因涉犯強制猥褻罪遭判刑後淡出演藝圈，近日罕見透過社群平台發布影片，首度吐露近年心境，坦言仍懷抱重返舞台的渴望，引發外界關注。

小孩於3年前被新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金，判決確定後便未再公開露面。日前他在社群帳號上傳一段黑底白字影片，畫面僅寫著「對不起」，並以低沉語氣開場表示：「對不起，這句話時隔2、3年了。」影片中可聽出他試圖重新振作的心情。

友人鼓勵點燃希望

小孩也透露，朋友鼓勵他「你明明就辦得到，不就是摔了很重的一跤嗎？這樣你就怕了嗎？」這番話讓他反覆反省，最終決定不再沉溺於負面情緒，而是正面面對內心的渴望，開始思考下一步該如何前行。

他透露，這段時間是人生中情緒最複雜的階段，曾歷經絕望、自責，進而感到無助、孤單與頹廢。然而，在身旁朋友的一句「你真的想要就這樣嗎？」點醒下，逐漸燃起希望，開始思考是否還有機會回到自己嚮往的舞台。

何世華發文道歉。翻攝street_kidz0410 IG

影片尾聲，小孩放入自己創作的歌曲，藉由音樂抒發想再次站上舞台的心境。雖有粉絲支持，但也有部份網友提出質疑，「你是犯法、不是犯錯」、「你憑什麼回來」、「支持的人三觀是有什麼問題」，不斷有反對聲浪湧入留言區，小孩是否能重返演藝圈，仍有待時間觀察。



