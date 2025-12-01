強制評鑑惹反彈 醫界推自主管理方案、衛福部鬆口允諾
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導
「政策錯誤，比貪汙更可怕！」在「核電重啟」議題再度引發社會討論之際，醫界也同步提出警訊，直指衛福部推動的「特管法強制評鑑」正在重演相似的政策錯誤。多個醫療及美容醫學團體26日指出，部分官方與特定團體以「保障民眾安全」為名推動強制評鑑，甚至喊出「做得好，何必害怕評鑑？」的口號，背後卻涉及不透明授權與疑似圖利特定評鑑機構，恐對醫療產業造成重大衝擊，引發醫界強烈反彈。所幸衛福部醫事司在協商會議中首度鬆口，支持以「自主管理」取代並刪除第4條第4項的「強制評鑑」規定。
醫療產業代表強調，醫界不反對評鑑本身，但拒絕「沒有選擇」的強制評鑑，也反對打著安全名義形成壟斷。他們指出，此模式與當年以「安全」之名推動「非核家園」相似，恐導致高昂的政策代價。經醫界多日陳情後，醫事司態度已有轉變，各大醫學會也提出「美容醫學輔導自主管理方案」，預計12月3日再度協商，業界呼籲衛福部務必信守承諾，讓政策回到合理軌道。
醫界認為，修法爭議核心在於：評鑑結果若與醫療機構能否執行特定手術直接綁定，就形同以行政命令取代法律。更令人擔憂的是，授權機構還能自行修訂標準，使評鑑成為影響醫療機構存亡的工具。台灣美容外科醫學會理事長林孟羲指出，現行醫療法、醫師法、專科制度、儀器管理與醫療機構設置規範，已足以保障病患安全；額外推動強制評鑑不僅屬重複管制，也無明顯必要。他提醒，健保制度30年來將評鑑與給付綁在一起，造成諸多爭議，如今若將此邏輯套用到美容醫學診所，「基層醫療恐將雪上加霜」。
台灣美容外科醫學會常務理事蔡豐州表示，提升醫療品質與推動強制評鑑是兩回事，不能劃上等號。他警告，若強制評鑑成為壟斷工具，恐出現骨牌效應，導致各專科都受到衝擊。他也批評，有少數資深醫師對外釋放錯誤訊息，反而成為政府施壓醫界的助力，「應先思考自己在基層的評價」。他強調，政策若缺乏共識，只會製造對立和不安，與醫糾修法及醫療廣告修法的初衷南轅北轍。
法界指出，《醫療法》第62條僅授權主管機關訂定管理辦法，並未授權限制醫療機構執業；若以子法規定「未通過評鑑不得執行特定手術」，恐違反法律保留原則，亦可能逾越授權，構成違法行政。學會秘書長王子杰呼籲：「立意雖好，但做法必須正確；若硬將強制評鑑入法，恐造成嚴重制度性錯誤。」理事王文禾也補充，醫療品質的核心在於專科醫師制度與教育，應由專業主導輔導，而非由行政強制介入。
醫界一致主張，透過專業自律、系統性輔導及臨床教育所建立的「自主管理機制」，才是提升醫療品質的根本途徑。針對外界主張部分處置應全面禁止使用鎮靜麻醉，醫學會則批評此說法過於落伍。常務理事廖漢聰指出，透過訓練、臨床指引與完整告知風險，即能兼顧病患安全與權益，「問題不能靠一刀切解決」。
台灣美容外科醫學會最後呼籲，感謝衛福部願意聽見基層意見，也期待政府落實承諾，以「美容醫學輔導自主方案」取代「粗暴的強制評鑑」。醫界強調：「我們要的是品質，而不是形式。真正的改革，是讓基層能存續、民眾能安心。」
照片來源：台灣美容外科醫學會提供
