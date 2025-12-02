強制評鑑惹議！醫美業怒轟「霸王硬上弓」推自主管理 衛福部：明天協商

生活中心／綜合報導

透過醫美「修修臉」或保持年輕樣態已經形成一股風潮，卻也衍生不少糾紛。（圖／台灣房屋提供）

衛福部整頓醫美亂象，推動「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管法）」修正草案，準備將高風險醫美診所強制納入評鑑，但仍有待與醫界團體協商凝聚共識。

多個醫療及美容醫學團體日前提出警訊，指出特定團體以「保障民眾安全」為名推動強制評鑑，甚至喊出「做得好，何必害怕評鑑？」的口號，背後卻涉及不透明授權與疑似圖利特定評鑑機構，恐對醫療產業造成重大衝擊。對此，衛福部醫事司在協商會議中首度鬆口，支持以「自主管理」取代並刪除第4條第4項的「強制評鑑」規定。本週（12/1~12/6）將再次開會討論「專業自律」與「他律（政府規範）」，目標是端出讓民眾安心、避免醫美污名化的管理制度。

醫療產業代表強調，醫界不反對評鑑本身，但拒絕「沒有選擇」的強制評鑑，也反對打著安全名義形成壟斷。他們指出，此模式與當年以「安全」之名推動「非核家園」相似，可能會導致高昂的政策代價。經醫界多日陳情後，醫事司態度已有轉變，各大醫學會也提出「美容醫學輔導自主管理方案」，預計12月3日再度協商，業界呼籲衛福部務必信守承諾，讓政策回到合理軌道。

醫療產業代表強調，醫界不反對評鑑本身，但拒絕「沒有選擇」的強制評鑑，也反對打著安全名義形成壟斷。若一意推動，醫界「黑十字運動」將在凱道再次怒吼。（圖／台灣美容外科醫學會提供）

籲請「自主方案」取代「強制評鑑」

醫界認為，修法爭議核心在於：評鑑結果若與醫療機構能否執行特定手術直接綁定，就形同以行政命令取代法律。更令人擔憂的是，授權機構還能自行修訂標準，使評鑑成為影響醫療機構存亡的工具。台灣美容外科醫學會理事長林孟羲指出，現行醫療法、醫師法、專科制度、儀器管理與醫療機構設置規範，已足以保障病患安全；額外推動強制評鑑不僅屬重複管制，也無明顯必要。他提醒，健保制度30年來將評鑑與給付綁在一起，造成諸多爭議，如今若將此邏輯套用到美容醫學診所，「基層醫療恐將雪上加霜」。

美容外科醫學會：政府「霸王硬上弓」

台灣美容外科醫學會常務理事蔡豐州表示，提升醫療品質與推動強制評鑑是兩回事，不能劃上等號。他警告，若強制評鑑成為壟斷工具，恐出現骨牌效應，導致各專科都受到衝擊。他也批評，有少數資深醫師對外釋放錯誤訊息、攻擊自己人，反成政府打壓的幫兇，「要不要先看看自己在基層心中的形象？」他強調，政府這種「霸王硬上弓」的政策會製造更多對立與不安，根本與醫糾修法與醫療廣告修法的初衷背道而馳。

醫療品質核心在於專業教育養成 非行政強制

法界指出，《醫療法》第62條僅授權主管機關訂定管理辦法，並未授權限制醫療機構執業；若以子法規定「未通過評鑑不得執行特定手術」，恐違反法律保留原則，亦可能逾越授權，構成違法行政。學會秘書長王子杰呼籲：「立意良好不代表做法正確，若硬把強制評鑑入法，恐釀嚴重制度性錯誤。」理事王文禾也補充：「醫療品質真正核心在於專科醫師制度與教育，應由專業主導輔導，而非行政強制。」

醫界一致主張，透過專業自律、系統性輔導及臨床教育所建立的「自主管理機制」，才是提升醫療品質的根本途徑。針對外界主張部分處置應全面禁止使用鎮靜麻醉，醫學會則批評此說法過於落伍。常務理事廖漢聰指出，只要透過訓練、臨床指引與完整告知風險，即能兼顧病患安全與權益，「問題不是靠一刀切就能解決」。

台灣美容外科醫學會最後呼籲，感謝衛福部願意聽見基層意見，也期待政府落實承諾，以「美容醫學輔導自主方案」取代「粗暴的強制評鑑」。醫界強調：「我們要的是品質，而不是形式。真正的改革，是讓基層能存續、民眾能安心。」

台大醫學院院長吳明賢曾指出，台大醫院平均年收3-4個醫美診所轉來患者，不乏已是植物人。（資料照／台大醫院提供）

終結「直美」！衛福部確定關門條款

日前衛生福利部預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正草案，要求從事醫美的醫師需完成「畢業後一般醫學訓練」（PGY），導正「直美」亂象(醫師未受完整PGY，直接投入醫美市場)；若是侵入性手術還必須受過「大外科」專業訓練；執行抽脂、削骨、拉皮、整形等高風險手術的醫美診所強制接受評鑑。

醫界將提自律方案

不過醫界仍反對高風險醫美診所強制納入評鑑，希望提出自律方案替代強制評鑑（如：補學分、其他認證機制等）。衛福部醫事司司長劉越萍11/26協商會議表示，請各專業團體思考並提出具體的替代管理版本，本週會再次開會討論「專業自律」與「他律（政府規範）」，目標是端出讓民眾安心、避免醫美污名化的管理制度。劉越萍強調，「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正草案維持預計於明年正式實施。

