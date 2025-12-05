「強制評鑑」改「輔導認證」衛福部讓步？ 台大院長：至少是個開始！

衛福部針對醫美亂象提出整頓方案，日前與醫界開會後「髮夾彎」，將原本規劃的醫美診所「強制評鑑」改為「輔導認證」，引發外界質疑管理力道不足。台灣大學醫院院長余忠仁４日受訪時表示，認證至少是管理的開始，但過程必須標準化且具公信力，同時呼籲相關醫學會拿出對國人負責的決心。

衛福部針對醫美亂象提出整頓方案，日前與醫界開會後「髮夾彎」，引發外界質疑管理力道不足。(圖/資料照)

針對衛福部修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文，余忠仁出席台灣醫療科技展時指出，醫美長期以來確實跳脫醫院與診所的管理範疇，應回歸醫療本質進行規範，才能真正保障民眾健康。雖然原本規劃的「強制評鑑」改為「輔導認證」，讓外界憂心管制力道不足，但余忠仁認為「凡事總要有個開始」，輔導最終仍須取得認證，關鍵在於過程必須具備標準化與公信力。

衛福部與醫界經過兩次溝通會議後，達成三項共識，包括設定落日條款終結醫學生未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就投入美容醫學的「直美」現象、規定須具備大外科專科醫師資格才能執行美容醫學手術，以及施行特定美容醫學手術診所採取認證輔導先行，並強化專業自律與資訊透明度。

此次修法將家庭醫學科納入可執行醫美手術的「11個大外科系」範圍，引發外界擔憂可能導致更多家醫科醫師轉向醫美領域。 （示意圖／Pixabay）

值得關注的是，此次修法將家庭醫學科納入可執行醫美手術的「11個大外科系」範圍，引發外界擔憂可能導致更多家醫科醫師轉向醫美領域。對此，余忠仁表示，家醫科過去的訓練場域通常不涉及手術領域，但他了解有些醫院的家醫科醫師後來自行轉至外科擔任住院醫師，兩年後才轉做醫美。他強調，只要接受正規訓練且達到相應能力要求，具備足夠資歷與認證後再執業，就如同具備兩個專科的醫師一樣是可行的。

衛福部則表示，未來若輔導認證、自律透明執行成效不佳，將進一步評估實施強制評鑑，以確保民眾就醫安全。至於認證標準及程序，將持續與醫界召開會議討論，尋求共識。

