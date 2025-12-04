「強制變輔導」醫美修法縮了 衛福部長石崇良：我覺得也可接受 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部預告修法《特管辦法》，原本喊出要全面加嚴管理，但昨與醫界二度開會磋商後，態度軟化，不但能做醫美手術的專科醫師範圍，擴大至家醫在內的11個大外科，連強制評鑑也變成輔導認證，外界質疑是一遇到醫界就軟了。衛福部長石崇言糸良今（4）日仍強調，會加強督導考核，因所有醫學會都同意且願意自律，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受」。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，原本喊出加嚴醫美分級管理，三大方向包括：終止「直美」醫師、限縮醫美手術專科醫學範圍以及醫美診所強制納評鑑。

廣告 廣告

不過，三大方向在衛福部11月26日及昨二度與醫界開會討論之後，最終僅有終止「直美」醫師一項獲得確立，其餘二項皆在醫界堅持之下，由衛福部退讓。

石崇良上午出席「2025肝基會、統一超商公益募款開跑記者會」會前接受媒體聯訪，他也對政策拍板過程做出解釋。

石崇良表示，醫事司昨與醫界大家共同開會，會中有幾點共識，當然後面還需要條文上仔細的修改，但第一，終止「直美」醫師這是大家的共識，自108年二年期PGY（畢業後臨床醫學訓練）全面開辦之後的醫師都必須完成，沒有完成二年PGY，不管是醫美處置（光電、注射）或醫美手術，通通要回訓。

石崇良說，至於108年之前是過渡期，從三個月一直推到一年期的PGY，就要看他過去執行的經驗，必須舉出他過去所執行過的實例，經過評估後，才能繼續執行，不然也要回訓。而針對醫美手術類，還是需要有大外科的訓練才能執行醫美手術。

至於評鑑的部分，石崇良不諱言，大家很擔憂，雖然他常說評鑑沒有這麼可怕，但診所可能看到醫院評鑑它的繁瑣跟負擔，所以大家都很擔心評鑑，所以我也提出了，評鑑制度需要做些改革，醫院評鑑會同時啟動改革。

石崇良說，所有醫學會大家都同意且願意以自律的精神，未來透明公開，先以認證取代強制評鑑，這個我覺得也可以接受，不過，還是要看執行的結果，過去也曾由醫策會執行這個認證，但是曲高和寡，只有四、五十家診所去通過，接下來既然大家都提出願意自律來推動，就先來看看推動情形。

石崇良強調，會由醫事司請各衛生局都列冊，朝向手術類的都要先經過認證，且會公布認證結果，如果做這些大型手術的醫美診所沒有經過認證，就請衛生局加強督導考核，以雙軌併行的方式來提升醫療品質跟確保病人安全。

至於外界質疑交由醫師公會或醫學會來進行認證，無疑球員兼裁判。石崇良說，不能是這樣， 屆時評鑑的基準必須要一致性，不能各醫學會各訂各的，美容醫學會訂美容醫學會的、整型外科醫學會訂整型外科醫學會的，品質標準不一這樣是不行的，會由醫事司來召集大家，只是初步先由醫學會擬出草案，但最後會有統一標準。

石崇良說，衛福部統計，目前執行高風險醫美手術的診所家數，全台約有3、400家；所有手術都執行者，則約600到800家左右，未來都會列冊管理。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

家醫、急診可做醫美！衛福部晚間拍板新制 醫美手術擴大11專科

雅培「連續血糖監測」失誤美國出人命 食藥署公布台灣清查結果！

【文章轉載請註明出處】