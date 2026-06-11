強制車險新制7月上路！最高給付300萬元 南服中心攜手宣導防詐守荷包

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▲出席「常見車險爭議案例分享」講座與會貴賓合影。為南服中心許乃文執行長 (前排右2)、陳文亮副執行長(前排右3)、金融消費評議中心許朕翔專員(前排右4)。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為提升民眾金融素養及風險防範意識，行政院南部聯合服務中心今（11）日攜手金融監督管理委員會、財團法人金融消費評議中心及行政院洗錢防制辦公室，於高雄翰品酒店舉辦「常見車險爭議案例分享」講座，並結合洗錢防制及反詐騙宣導，吸引超過270位民眾熱情參與。

▲南服中心許乃文執行長致詞。

南服中心執行長許乃文表示，保險保障與金融安全已是現代生活不可或缺的重要課題，希望透過專業講座協助民眾了解車險理賠機制與保障範圍，建立正確保險觀念，同時提升識詐能力及洗錢防制意識，共同守護財產安全與消費權益。

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▲許朕翔專員提醒，投保車險前應檢視保障範圍及留意不保事項。

講座中，金融消費評議中心專員許朕翔特別說明金管會最新修正發布的「強制汽車責任保險給付標準」。自115年7月1日起，強制車險死亡給付及第一等級失能保險金將由現行200萬元提高至300萬元，增幅達五成，進一步強化民眾交通事故保障。他也透過實際案例解析常見理賠爭議，提醒民眾投保前應詳細了解保障內容及不保事項，依自身需求選擇適合的保險方案，避免理賠糾紛影響權益。

▲鄭安泰警務正呼籲，民眾切勿出借或出售銀行帳戶。

在防詐宣導方面，高雄市政府警察局刑事警察大隊警務正鄭安泰指出，今年截至目前，高雄市已有25名民眾因詐騙案件損失超過千萬元，其中以假投資詐騙最為常見。他提醒民眾切勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等投資話術，也不要出租、出借或販售金融帳戶，以免淪為詐騙集團犯罪工具。

▲南服中心辦車險及詐騙講座，吸引逾270位民眾踴躍參與。

鄭安泰並呼籲民眾牢記「一聽、二掛、三查證（165）」防詐原則，遇到可疑來電或投資訊息時保持警覺，透過165反詐騙專線即時查證，降低受騙風險。

▲民眾應留意的車險觀念。

南服中心表示，未來將持續推動貼近民眾需求的金融教育活動，今年預計辦理7場金融講座，參與人數可望突破1,000人次，並深入校園、社區及社福機構推廣防詐教育，攜手打造更安全的金融生活環境。（圖╱南服中心提供）