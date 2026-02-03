強制遷除海上貧民窟 奈及利亞數萬人流離失所
奈及利亞大城拉哥斯，人口密度極高，更被預測在2100年，會成為全球人口最多的城市，但土地爭議始終是難解的命題。近日，官方派出了武裝警察護送挖掘機，開進非洲最大的海上貧民窟「馬科科」，強行摧毀數百棟水上高腳屋。不只讓數萬人流離失所，更傳出警察施放催淚瓦斯，導致包括兩名嬰兒在內的居民不幸死亡。
挖土機的機械手臂無情落下，下一秒，一棟支撐在木樁上的房屋應聲崩塌。這裡是奈及利亞拉哥斯的心臟地帶「馬科科」，非洲最大的海上貧民窟。無數木製高腳屋在潟湖上交織而成，是數十萬低收入漁民與攤販的家。雖然生活條件艱苦，社區卻自成一格，擁有學校、市場與完整的社會網絡。然而，近日在武裝警察的護送下，一場毫無預警的拆遷行動席捲而來，數百棟木屋被摧毀，居民的家園瞬間消失。
民眾 ：「如果他們把我們趕走，我們將很難生存，生活在這裡對我們來說比較容易，我們可以輕鬆找到食物和水，搬到別的地方會讓一切變得困難，沒有其他地方能像這裡一樣適合我們。」
儘管政府表示，拆遷是出於高壓電線下的安全與城市更新考量，並稱已提前警告，但居民反駁，這是一場毫無預警的突襲。人權團體指控，拆遷範圍超出官方規定，且暗中配合富豪與開發商，為房地產開發清空土地。
民眾 ：「沒有人喜歡住在貧民窟，但貧民窟也不是癌症，貧民窟是全球現象，世界上哪裡沒有貧民窟，美國也有貧民窟。」
馬科科的消失，反映出拉哥斯極端的住房危機。諷刺的是，儘管橋下的簡陋床位每年租金高達約台幣12600元，高級住宅區卻有數千棟公寓因租金過高而空置。專家指出，政府在清理馬科科的同時，並未提供可負擔的住房。這場強拆，不僅拆掉了家園，也拆碎了數萬名弱勢者的生存尊嚴。
奈及利亞再爆校園綁架 軍隊全力尋找逾300師生
（中央社記者陳婕翎台北3日電）國內調查發現，94%獨老長輩營養不均，21.4%每月只外出0到2次；弘道老人基金會攜手企業啟動點餐捐款助老公益計畫，後續盼教長輩使用外送和叫車平台，協助自主外出、吃得營養。