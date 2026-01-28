民怨，強制險最高賠200萬還不夠。 （圖／東森新聞）





民怨，強制險最高賠200萬還不夠，台灣1年交通事故，帶走3千條人命，家屬最後防護網的強制險，給付標準竟然長達13年沒調整，現階段理賠最高200萬元，就算加上醫療給付上限20萬元，最多就是220萬元，這幾年物價飛漲，嚴重脫離社會現實，有團體呼籲調高強制險的給付。

強制險最高賠200萬，受害家屬籲「提高」給付。

金融犯罪調查師陳梅慧：「當時正在協助偵辦動輒數百億的重案，卻在應訊返家途中，遇上國道連環車禍重傷身亡。」

金融犯罪調查師陳梅慧事故家屬林邑軒：「200萬的額度已經完全落後當前的物價水準，那很多家庭因為交通事故失去經濟支柱。」

2023年6月就讀美國華盛頓大學，20歲門姓學生回台實習，被闖紅燈的拖吊車奪走生命。

美籍門姓大學生事故家屬王文杞：「肇事者家屬一毛錢都不出，我們發覺我們所拿到的這些的賠償金，除了200萬之外，其他的意外險微乎其微。」

台灣每年道路交通事故，帶走3千條人命，也代表3千個家庭破碎。

多位重大車禍家屬，包括作家陳柔縉女兒，站出來呼籲提高強制險給付，強化受害者保護。

中和計程車事故家屬蔡明舉：「那種命不值錢的感覺，是我站在這邊，最大的理由，我不希望她的離開，只是一則社會新聞，希望她是有價值的犧牲，我們希望提高，強制險的額度，讓大家的生命至少有點代價。」

家屬最後防護網的強制險，給付標準已經13年沒調整，現階段年保大約1300元，費用會因車輛種類，車主年齡違規肇事紀錄調整。

理賠最高200萬元，就算加上醫療給付上限20萬元，最多就是220萬元，這幾年物價飛漲，明顯嚴重脫離社會現實，家屬集結正視落後的補償制度。

不具名保險業者透露，給付金額當年是多方，透過多方討論，精算訂出的數字，想要調高的給付，當然可以討論，相對保費也要調高，提高多少又是個難題，一旦不符成本，保險公司願不願意接單，又是另個問題，畢竟賠錢的生意沒人做。

