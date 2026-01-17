強制險根本不夠！一場車禍恐賠到破產 這3保命險必備
財經中心／余國棟報導
台灣車市在貨物稅減徵新制發酵下，買氣漸漸回溫，歲末年終成為民眾汰舊換新的熱門時機，不論是實現購入人生首部車的夢想，或是提升行車品質換新車，都是回饋家人與犒賞自己辛勞的大喜事。國泰產險提醒車主，在新車上路前務必檢視3大保障：第三人責任險、車體損失險及竊盜險是否到位，或進一步依照個人需求彈性附加其他險種，才能確保行車無後顧之憂。
在選購新車的過程中，除了比較新舊年式的車款差異與優惠價格外，完善的保險規劃亦是不可或缺的關鍵環節。而「究竟哪些汽車保險是不可少的基本保障？」也成為新手車主首要功課。為了協助車主在新的一年安心駕駛、守護愛車，國泰產險特別推出「汽、機車完整保障組合」，必備第三人責任險、車體險與竊盜險，並進一步依照客戶不同需求量身打造，選擇附加其他險種，協助車主有效轉移用車時可能面臨的風險。
當不幸發生重大交通事故時，單靠強制險可能無法涵蓋所有賠償責任，若投保第三人責任險的附加險，如俗稱「超跑險」的超額責任險、車上乘客傷害險與駕駛人傷害險等，可進一步強化人身傷害與財務損失的保障，有效分擔事故後的醫療與賠償費用，避免個人資產遭受重大衝擊。強烈建議車主在投保強制險之外，加保「第三人責任險」，以補足強制險理賠額度不足的缺口。
其次，新車上路最擔心的莫過於車體受損或遭竊，透過「車體險」與「竊盜險」，可在車輛因碰撞、翻覆、天災或遭竊等情況下，獲得實質補償，協助車主降低維修或損失成本，維持車輛價值與使用安全，特別適合高價車款或長途通勤族群，有效降低突發事故帶來的經濟壓力。
此外，國泰產險亦進一步提供如「第三人責任險附加慰問金費用、高額零配件被竊損失險、車體險全損理賠無折舊、車體許可使用免追償」等附加商品，讓車主可依自身風險承受能力與生活型態，彈性配置適合的保障內容，提升整體用車安全性與保障完整度。
