強制險理賠上限 遺族盼至少500萬
現行強制險死亡與失能給付最高理賠僅兩百萬元，已十三年未調整，多名交通事故家屬共同組成的「交通事故受害者權益推動小組」，昨出面呼籲將理賠上限提高到至少五百萬元，並主張實施「保費與違規記點鉤稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛。家屬也呼籲修正「公路法」，強制運輸業者投保足額第三人責任險，以防風險轉嫁。
對此，交通部表示，已在去年十二月三讀通過「公路法」修正草案，明定公路汽車、市區汽車、遊覽車及計程車業均應投保第三人責任保險。至於最低投保金額，已責成公路局研議。金管會官員則說，強制險是國家政策，政院有費率審議委員會，會找交通、保險、財務精算等專家討論。
根據現行規定，汽機車均應投保強制險，一旦發生車禍事故，強制險體傷醫療最高理賠廿萬元，死亡、失能最高理賠兩百萬元。
虛擬貨幣分析師陳梅慧前年底車禍不幸離世，她的前夫、時代力量秘書長林邑軒表示，強制險理賠額度兩百萬元，遠落後現在物價水準，政府應優先建立保護網，給予家屬足夠的補償與保障。
二○二三年六月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉回憶調解過程，指肇事司機的身體、經濟狀況，反而讓自己產生在欺負司機的錯覺，每一回調解都撕裂著傷口。他呼籲政府應提高強制險賠償，並推動保費與違規連動機制。
二○二三年就讀美國華盛頓大學的青年門必斯，回台實習十三天就不幸遭闖紅燈的拖吊車奪走生命。台灣門必斯行人安全促進會理事長、家屬王文杞則呼籲政府應將強制險提高至一千萬元，並強制要求商業車輛加裝行車紀錄器與安全駕駛軟體。
另一名交通事故家屬林書正舉例，日本採取「強制與自願」雙軌制，強制險提供底線，自願險自動補足高額，並以共保、再保分散風險，確保傷者在事故後卅日內即可取得八成賠償，德國與歐盟各國也針對計程車、外送等職業車輛實施動態訂價與風險分級，都可供台灣借鏡。
前年東海女大生公車命案家屬委任律師劉建志直言，現行強制險死亡理賠僅兩百萬元，遠低於法院判決金額，若另提起民事訴訟，對家屬是一場精神折磨；目前強制險加費僅綁定酒駕，酒駕紀錄也只看一年，建議應建立「違規加費制」，納入超速、闖紅燈等其他交通違規，並將認定期間拉長至三到五年，讓慣性違規者負擔較高保費。另也呼籲政府應參酌國際趨勢，強制要求大眾運輸業者投保足額第三人責任險。
