強制險給付標準13年未調 交通事故受害家屬盼增至5百萬

多起重大交通事故家屬集結在立法院前，手拿看板、沉痛發聲，呼籲政府正視13年沒有調整的強制險給付標準，希望將理賠上限提高到500萬元，補上破碎家庭最基本的安全網。

虛擬貨幣分析師陳梅慧家屬林邑軒表示，「現行200萬的額度已經完全落後於當前的物價水準，那很多家庭因為交通事故來失去了經濟支柱後，他仍然會陷入了繁複的官司當中。」

台灣每年大約有3000位交通事故受難者，背後代表3000個破碎家庭，家屬質疑，政府每年高額的交通罰卻沒有用來強化保障受害家庭，導致受害者拿到的賠償微乎其微，刑責輕、賠償低，對危險駕駛幾乎沒有太大的嚇阻效果。

台灣門必斯行人安全促進會理事長王文杞說：「讓這些受害者家屬可以不需要像我們這樣，經過2、3年的訴訟，結果所拿到的意外賠償金微乎其微，而肇事者漠視不管，他只是被判刑1年的有期徒刑，還可以緩刑。」

2024年東海女大生公車命案的委任律師劉建志指出，現行強制險保費與違規行為脫鉤，是制度的漏洞，目前強制險加費僅綁定酒駕，其餘重大違規如果沒有肇事就不會被加費，呼籲建立違規加費制，讓高風險駕駛付出真正代價。

2024年東海女大生公車命案的委任律師劉建志認為，「在違規的認定上也不要只限於酒駕，闖紅燈、超速甚至於很多違規，我們是不是都可以納入我們強制險保費提升的這個範疇？」

家屬強調，不希望親人的離開只成為一則社會新聞，接下來他們也將拜會立法院各黨團，希望能帶來制度上的改變，讓更多人平安回家。

