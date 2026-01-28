強制險給付標準13年未調 時力籲理賠上限調至500萬

（中央社記者陳俊華台北28日電）時代力量與「交通事故受害者權益推動小組」今天表示，強制險給付標準已13年沒調整，要求修正將理賠上限提高到500萬元，另要求撥用交通罰鍰挹注，主張實施保費與違規記點勾稽，以差別費率嚇阻危險駕駛。

時代力量秘書長林邑軒與近年多起重大交通事故的家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」，今天在立法院群賢樓外舉行記者會。

虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道1號新竹路段車禍身亡，她的前夫林邑軒表示，強制險理賠額度至今仍停留在新台幣200萬元，早已遠落後於物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭在悲痛之餘，仍須面臨朝不保夕的生活困境。

林邑軒表示，呼籲社會正視落後的強制險補償制度，雖終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，聽見受害者的故事，並轉化為改革動力，全方位接住每個破碎的家庭。

2023年5月，台南余小妹妹不幸在過馬路時遭撞身亡。痛失愛女的父親余志祥表示，台灣每年近3000個家庭必須無聲承受喪親之慟，這種痛苦深埋內心一輩子都放不下；強制險死亡理賠已多年未隨物價調整，政府應撥用每年高達250億元的交通罰鍰挹注保障體系、提高理賠額度，讓受害者在悲痛之餘，能獲得尊嚴的奧援。

針對危險駕駛，余志祥要求，應修正「強制汽車責任保險費率表」，落實保費與違規記點勾稽，不應讓守法民眾與肇事者負擔相近保費，應透過差別費率有效嚇阻違規。（編輯：林興盟）1150128