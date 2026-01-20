強制體檢後失蹤！14歲少女遺體心腎遭挖 中國校園淪「器官屠宰場」？

國際中心／綜合報導

中國共產黨近期將2026年整治重點鎖定教育體系，由習近平親信丁薛祥主導大清洗並強推「習思想」。然而，校園內近日異常推動「器官捐贈宣誓」及強制體檢，引發家長極度恐慌。隨後傳出多起青少年失蹤後遺體被發現且器官遭摘除的慘案，加上社群平台上宣誓捐贈的學生帳號離奇註銷，讓「活摘器官」疑雲在中國社會引發劇烈震盪。

根據《新華社》發布的二十屆中紀委5次全會公報顯示，中共當局已正式將教育系統列入2026年的重點整治名單，清洗範圍從高等院校擴大至整體教育界。教育部教育督導局副局長楊宇於14日涉嫌嚴重違紀違法被查；曾任上海大學、天津大學校長的工程院院士金東寒，也於15日遭罷免市人大代表職務。據統計，僅2025年便有44名高校領導幹部落馬，多所名校黨政高層亦在今年初出現密集換人潮。

在人事大地震的同時，中共政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥接手分管教育，多次強調「思政課」是教育的重中之重，要求加快構建以「習近平思想」為核心的課程體系。然而，伴隨思想控制而來的，卻是令中國家長更為恐懼的「器官捐贈」宣傳。社群平台「X」推主「謝萬軍Wanjun Xie」19日指出，當局以「器官移植，利國利民」為口號，組織中學生列隊宣誓，引發輿論質疑學校是否已淪為權貴或富豪的「器官供應庫」。

令人毛骨悚然的是，自《人體器官捐獻和移植條例》施行後，校園內頻繁進行不明原因的「強制體檢」，隨後便接連發生青少年失蹤與器官遭摘除的慘劇。據傳，一名16歲蔡姓少女於15日失蹤，隔日遺體被發現棄置於廢棄堆中，體內雙腎已不翼而飛；另一名13歲王姓少年12日失蹤，13日尋獲遺體時，眼角膜與腎臟均遭摘除；還有一名14歲孔姓少女在學校體檢後失蹤，14日被發現時，心臟與腎臟皆已缺失。

此外，中國影音平台「抖音」上也出現詭異現象。多位青少年曾發布影片宣稱已完成器官捐贈申請，並獲得大量網友留言支持。但眼尖網友近期發現，這些宣誓學生的帳號點進去後，竟全數顯示「帳號已註銷」。外界推測，由於抖音帳號需綁定身分證，帳號註銷恐意味著身分證持有人的身分已被註銷，引發社會大眾對於「這些學生去哪了」的恐慌與猜測。

