強力執行斷水電 萬華警聯手市府 斬草除根 杜絕不法色情業者

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局員警於1月5日下午，會同臺北市建築管理工程處、臺灣自來水公司、臺灣電力公司等單位人員，分別前往萬華區內江街、康定路及萬大路上共三間從事非法性交易的養生館執行斷水斷電，展現臺北市政府打擊不肖業者決心。

案緣於上述養生館屢遭檢舉違法經營色情，前均遭警方查獲有女按摩師與男客非法進行性交易，行為人及業者不僅依法裁罰及移送，更立即將業者報送臺北市政府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。不料業者無視法規，持續挑戰公權力，甚至更換招牌規避，暗中持續經營違法色情交易；萬華分局專案人員持續蒐證，待事證齊全後，分別於114年9月、10月及12月持搜索票至三處非法色情場所突襲查緝，當場再度查獲非法性交易行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送臺北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。為展現市政府鐵腕手段，1月5日由萬華分局、臺北市建管處、臺灣自來水公司及臺灣電力公司等相關單位人員，連續執行3家斷水斷電，期對於其他心存僥倖不法業者，達到震懾效果。

萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。