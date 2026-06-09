強力打擊毒駕 宜警破獲喪屍煙彈製毒工廠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲ 宜蘭警方破獲喪屍煙彈製毒工廠起出大批製毒證物。

【記者 林明益／宜蘭 報導】近來俗稱「喪屍菸彈」之依托咪酯類毒品危害社會重大，宜蘭縣警察局長陳金城相當重視，指示全力查緝毒駕及上游交易製造工廠，果然在刑事警察大隊偵辦販毒案向上追查，循線發現不法分子涉嫌於轄內承租民宅套房作為掩護，設立製毒工廠製造俗稱「喪屍煙彈」之依托咪酯類電子煙彈，旋即成立專案小組，報請臺灣宜蘭地方檢察署指揮偵辦，當場查獲製毒器具及大量混合原料與製毒犯嫌。

宜蘭縣刑警大隊經長期蒐證、跟監、埋伏分析後，於「第十四波安居緝毒專案」同步執行搜索查緝行動，查獲犯嫌製毒所用之第二級毒品丙帕酯原料7,925公克、調和成品煙油421.31公克、大量製毒及混合原料、分裝設備及空煙彈，全案經宜蘭地方檢察署以製造第二級毒品罪嫌聲押獲准，並於115年5月26日偵結起訴，有效阻止毒品流入市面，維護社會治安。

廣告 廣告

▲警方查獲已練成品的喪屍煙彈毒品。

近年國內接連發生多起因吸食俗稱「喪屍菸彈」之依托咪酯類毒品，導致重大交通事故案件，宜蘭縣政府警察局為強力打擊「毒駕」，除加強路檢、攔查勤務外，並積極查緝溯源販毒集團。另統計115年1月至5月間，共計查獲毒駕76件，其中向上溯源查獲販賣藥頭8件；此期間共查獲毒品案件319件346人，起獲各類毒品22.982公斤，其中依托咪酯類毒品12.756公斤；另於115年5月24日起配合內政部警政署執行「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，迄今查獲毒駕23件，展現警方打擊毒品犯罪及防制毒駕之決心。

▲製毒犯嫌警方帶回擴大偵辦。

宜蘭縣政府警察局將持續透過「向上溯源、向下刨根」策略，加強掃蕩毒品犯罪，防制毒品危害擴散，以維護蘭陽地區治安與交通安全。警方也特別呼籲，毒品嚴重危害身心健康，切勿因一時好奇或同儕慫恿而接觸來路不明之電子煙產品，更不可施用毒品後駕車，以免危害自身及其他用路人安全；民眾如發現疑似製毒、販毒或施用毒品情事，亦可主動向警方檢舉，共同維護社會治安及國人健康。(照片記者林明益翻攝)